Forum des Associations et des Sports Cité Scolaire Roger Frison Roche Chamonix-Mont-Blanc samedi 6 septembre 2025.

Cité Scolaire Roger Frison Roche 106 promenade Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 14:00:00

2025-09-06

Participez à ce temps fort de la vie locale et venez à la rencontre des associations qui s’engagent tout au long de l’année.

English :

Take part in this highlight of local life, and meet the associations that are involved throughout the year.

German :

Nehmen Sie an diesem Höhepunkt des lokalen Lebens teil und lernen Sie die Vereine kennen, die sich das ganze Jahr über engagieren.

Italiano :

Partecipate a questo momento clou della vita locale e venite a conoscere le associazioni coinvolte durante l’anno.

Espanol :

Participe en este momento estelar de la vida local y venga a conocer a las asociaciones que participan a lo largo del año.

