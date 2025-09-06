Forum des Associations et des Sports Cité Scolaire Roger Frison Roche Chamonix-Mont-Blanc
Cité Scolaire Roger Frison Roche 106 promenade Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 14:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Participez à ce temps fort de la vie locale et venez à la rencontre des associations qui s’engagent tout au long de l’année.
English :
Take part in this highlight of local life, and meet the associations that are involved throughout the year.
German :
Nehmen Sie an diesem Höhepunkt des lokalen Lebens teil und lernen Sie die Vereine kennen, die sich das ganze Jahr über engagieren.
Italiano :
Partecipate a questo momento clou della vita locale e venite a conoscere le associazioni coinvolte durante l’anno.
Espanol :
Participe en este momento estelar de la vida local y venga a conocer a las asociaciones que participan a lo largo del año.
L’événement Forum des Associations et des Sports Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc