FORUM DES ASSOCIATIONS ET MARCHE ARTISANAL Billy-sur-Aisne samedi 27 juin 2026.

Billy-sur-Aisne

FORUM DES ASSOCIATIONS ET MARCHE ARTISANAL

Rue de Bonnevalle Billy-sur-Aisne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les associations de la commune organise son marché artisanal le samedi 27 juin 2026 de 10h à 17h.

Stands, démos, démonstration et initiation zumba, step, pound.

Restauration et buvette sur place.

Les associations de la commune organise son marché artisanal le samedi 27 juin 2026 de 10h à 17h.

Stands, démos, démonstration et initiation zumba, step, pound.

Restauration et buvette sur place. .

Rue de Bonnevalle Billy-sur-Aisne 02200 Aisne Hauts-de-France +33 061970273 billy02@mairie-billy02.fr

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English :

The local associations are organizing a craft market on Saturday June 27, 2026 from 10am to 5pm.

Stands, demos, demonstrations and introductions to zumba, step and pound.

Catering and refreshments on site.

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS ET MARCHE ARTISANAL Billy-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Soissonnais-Valois