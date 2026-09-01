AGENDA · Étalondes
Forum des associations Salle Polyvalente Étalondes
samedi 19 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Étalondes
Informations pratiques
Étalondes
Forum des associations
Salle Polyvalente 1 Place de l’Église Étalondes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Sport – Culture – Loisirs – Solidarité
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Salle Polyvalente 1 Place de l’Église Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 13 61
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Étalondes a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
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