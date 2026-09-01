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AGENDA · Étalondes

Forum des associations Salle Polyvalente Étalondes

samedi 19 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Étalondes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle Polyvalente
Adresse
1 Place de l'Église
Ville
76260 Étalondes
Département
Seine-Maritime
Tarif

Étalondes

Forum des associations

Salle Polyvalente 1 Place de l’Église Étalondes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Sport – Culture – Loisirs – Solidarité
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Salle Polyvalente 1 Place de l’Église Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 13 61 

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Étalondes a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers

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