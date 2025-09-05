Forum des associations Eurre

Forum des associations Eurre vendredi 5 septembre 2025.

Forum des associations

Salle des fêtes Eurre Drôme

Début : 2025-09-05 18:00:00

fin : 2025-09-05 20:00:00

2025-09-05

De nombreux associations seront présentes pour répondre à vos questions et présenter leurs activités.

Venez rencontrer tous les acteurs de la vie associative Eurroise.

Salle des fêtes Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 07 53 mairie.eurre@wanadoo.fr

English :

Many associations will be present to answer your questions and present their activities.

Come and meet all the players in Eurroise’s associative life.

German :

Zahlreiche Vereine werden anwesend sein, um Ihre Fragen zu beantworten und ihre Aktivitäten vorzustellen.

Kommen Sie und lernen Sie alle Akteure des Eurroer Vereinslebens kennen.

Italiano :

Molte associazioni saranno presenti per rispondere alle vostre domande e presentare le loro attività.

Venite a conoscere tutti gli attori della vita comunitaria di Eurroise.

Espanol :

Numerosas asociaciones estarán presentes para responder a sus preguntas y presentarle sus actividades.

Venga a conocer a todos los protagonistas de la vida asociativa de Eurroise.

