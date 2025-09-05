Forum des associations Eurre
Forum des associations Eurre vendredi 5 septembre 2025.
Forum des associations
Salle des fêtes Eurre Drôme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-09-05 18:00:00
fin : 2025-09-05 20:00:00
Date(s) :
2025-09-05
De nombreux associations seront présentes pour répondre à vos questions et présenter leurs activités.
Venez rencontrer tous les acteurs de la vie associative Eurroise.
Salle des fêtes Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 07 53 mairie.eurre@wanadoo.fr
English :
Many associations will be present to answer your questions and present their activities.
Come and meet all the players in Eurroise’s associative life.
German :
Zahlreiche Vereine werden anwesend sein, um Ihre Fragen zu beantworten und ihre Aktivitäten vorzustellen.
Kommen Sie und lernen Sie alle Akteure des Eurroer Vereinslebens kennen.
Italiano :
Molte associazioni saranno presenti per rispondere alle vostre domande e presentare le loro attività.
Venite a conoscere tutti gli attori della vita comunitaria di Eurroise.
Espanol :
Numerosas asociaciones estarán presentes para responder a sus preguntas y presentarle sus actividades.
Venga a conocer a todos los protagonistas de la vida asociativa de Eurroise.
L’événement Forum des associations Eurre a été mis à jour le 2025-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme