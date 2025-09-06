Forum des associations Plaine des sports Excideuil
Forum des associations Plaine des sports Excideuil samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Plaine des sports Allées Dujarric de la Rivière Excideuil Dordogne
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Venez rencontrer les associations sportives et culturelles d’Excideuil et alentours.
Plaine des sports Allées Dujarric de la Rivière Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 31 05
English : Forum des associations
Come and meet the sports and cultural associations from Excideuil and the surrounding area.
German : Forum des associations
Lernen Sie die Sport- und Kulturvereine aus Excideuil und Umgebung kennen.
Italiano :
Venite a conoscere le associazioni sportive e culturali di Excideuil e dintorni.
Espanol : Forum des associations
Venga a conocer las asociaciones deportivas y culturales de Excideuil y alrededores.
