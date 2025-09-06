Forum des associations Plaine des sports Excideuil

Forum des associations Plaine des sports Excideuil samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Plaine des sports Allées Dujarric de la Rivière Excideuil Dordogne

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Venez rencontrer les associations sportives et culturelles d’Excideuil et alentours.

Plaine des sports Allées Dujarric de la Rivière Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 31 05

English : Forum des associations

Come and meet the sports and cultural associations from Excideuil and the surrounding area.

German : Forum des associations

Lernen Sie die Sport- und Kulturvereine aus Excideuil und Umgebung kennen.

Italiano :

Venite a conoscere le associazioni sportive e culturali di Excideuil e dintorni.

Espanol : Forum des associations

Venga a conocer las asociaciones deportivas y culturales de Excideuil y alrededores.

