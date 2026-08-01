Forum des associations Stade Jean Andrieux Excideuil
samedi 29 août 2026 · Stade Jean Andrieux · Excideuil
Informations pratiques
Excideuil
Forum des associations
Stade Jean Andrieux Allées Dujarric de la Rivière Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez rencontrer les associations sportives et culturelles d’Excideuil et alentours.
Que vous soyez à la recherche d’une activité pour vous, vos enfants ou toute la famille, ou simplement curieux de découvrir celles et ceux qui font vivre notre commune venez nombreux !
Découverte des associations, rencontres avec les bénévoles, démonstrations, animations, informations et inscriptions.
Buvette et snacking sur place. .
Stade Jean Andrieux Allées Dujarric de la Rivière Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 31 05
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English : Forum des associations
Come and meet the sports and cultural associations from Excideuil and the surrounding area.
L’événement Forum des associations Excideuil a été mis à jour le 2026-08-21 par Isle-Auvézère