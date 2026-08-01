Forum des associations Stade Jean Andrieux Excideuil

Informations pratiques

Excideuil

Forum des associations

Stade Jean Andrieux Allées Dujarric de la Rivière Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez rencontrer les associations sportives et culturelles d’Excideuil et alentours.

Que vous soyez à la recherche d’une activité pour vous, vos enfants ou toute la famille, ou simplement curieux de découvrir celles et ceux qui font vivre notre commune venez nombreux !

Découverte des associations, rencontres avec les bénévoles, démonstrations, animations, informations et inscriptions.

Buvette et snacking sur place. .

Stade Jean Andrieux Allées Dujarric de la Rivière Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 31 05

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English : Forum des associations

Come and meet the sports and cultural associations from Excideuil and the surrounding area.

L’événement Forum des associations Excideuil a été mis à jour le 2026-08-21 par Isle-Auvézère