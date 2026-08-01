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AGENDA · Excideuil

Forum des associations Stade Jean Andrieux Excideuil

samedi 29 août 2026 · Stade Jean Andrieux · Excideuil

Forum des associations Stade Jean Andrieux Excideuil

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Stade Jean Andrieux
Adresse
Allées Dujarric de la Rivière
Ville
24160 Excideuil
Département
Dordogne
Tarif

Excideuil

Forum des associations

Stade Jean Andrieux Allées Dujarric de la Rivière Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Venez rencontrer les associations sportives et culturelles d’Excideuil et alentours.
Que vous soyez à la recherche d’une activité pour vous, vos enfants ou toute la famille, ou simplement curieux de découvrir celles et ceux qui font vivre notre commune venez nombreux !
Découverte des associations, rencontres avec les bénévoles, démonstrations, animations, informations et inscriptions.
Buvette et snacking sur place.   .

Stade Jean Andrieux Allées Dujarric de la Rivière Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 31 05 

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English : Forum des associations

Come and meet the sports and cultural associations from Excideuil and the surrounding area.

L’événement Forum des associations Excideuil a été mis à jour le 2026-08-21 par Isle-Auvézère