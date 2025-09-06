Forum des associations Salle polyvalente Eymoutiers
Forum des associations Salle polyvalente Eymoutiers samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Salle polyvalente Bd Lénine Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Forum des associations pelaudes. Les associations présenteront en direct leur savoir-faire, leurs actions, initiatives et évènements de l’année à venir. .
Salle polyvalente Bd Lénine Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 34 61 79
English : Forum des associations
German : Forum des associations
Italiano :
Espanol : Forum des associations
L’événement Forum des associations Eymoutiers a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Portes de Vassivière