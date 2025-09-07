Forum des associations Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille
Forum des associations Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille dimanche 7 septembre 2025.
Forum des associations
Dimanche 7 septembre 2025 de 9h à 13h. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône
Forum des associations à Fontvieille, dimanche 7 septembre, de 9h à 13h !
Organisé par la municipalité de Fontvieille
Venez à la rencontre des nombreuses associations fontvieilloises qui vont présenteront chacune leurs activités pour la rentrée.
Lieu sous les Halles et Place Fernand Arnaud (report à la salle polyvalente en cas d’intempéries) .
Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 79 02
English :
Associations forum in Fontvieille, Sunday 8 September, from 9am to 1pm!
German :
Forum der Vereine in Fontvieille, Sonntag, 8. September, von 9 bis 13 Uhr!
Italiano :
Forum delle associazioni a Fontvieille, domenica 7 settembre, dalle 9 alle 13!
Espanol :
Foro de las asociaciones en Fontvieille, domingo 7 de septiembre, de 9.00 a 13.00 h
