Forum des associations Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

Forum des associations Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille dimanche 7 septembre 2025.

Forum des associations

Dimanche 7 septembre 2025 de 9h à 13h. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 13:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Forum des associations à Fontvieille, dimanche 7 septembre, de 9h à 13h !

Organisé par la municipalité de Fontvieille



Venez à la rencontre des nombreuses associations fontvieilloises qui vont présenteront chacune leurs activités pour la rentrée.



Lieu sous les Halles et Place Fernand Arnaud (report à la salle polyvalente en cas d’intempéries) .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 79 02

English :

Associations forum in Fontvieille, Sunday 8 September, from 9am to 1pm!

German :

Forum der Vereine in Fontvieille, Sonntag, 8. September, von 9 bis 13 Uhr!

Italiano :

Forum delle associazioni a Fontvieille, domenica 7 settembre, dalle 9 alle 13!

Espanol :

Foro de las asociaciones en Fontvieille, domingo 7 de septiembre, de 9.00 a 13.00 h

L’événement Forum des associations Fontvieille a été mis à jour le 2025-08-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles