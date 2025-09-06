Forum des Associations Mairie Fuveau

Forum des Associations Mairie Fuveau samedi 6 septembre 2025.

Forum des Associations

Samedi 6 septembre de 9h à 17h30. Mairie 26 bd Emile Loubet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

Date(s) :

2025-09-06

Vous pourrez venir rencontrer les associations fuvelaines qui vous proposeront leurs activités sportives, culturelles ou caritatives.

Organisé par la Mairie, ce forum vous permet de découvrir le large choix d’activités proposées par les associations fuvelaines !

Rendez-vous samedi 6 septembre de 9h à 17h30 dans la cours de l’hôtel de ville. .

Mairie 26 bd Emile Loubet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 00

English :

You’ll be able to come and meet local associations offering their sporting, cultural and charitable activities.

German :

Sie können kommen und die Vereine von Fuvelaines kennenlernen, die Ihnen ihre sportlichen, kulturellen oder karitativen Aktivitäten anbieten.

Italiano :

Potrete venire a conoscere le associazioni di fuvelaines che vi proporranno le loro attività sportive, culturali o di beneficenza.

Espanol :

Puede venir a conocer a las asociaciones de fuvelaines que le ofrecerán sus actividades deportivas, culturales o benéficas.

L’événement Forum des Associations Fuveau a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de Fuveau