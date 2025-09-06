Forum des associations Stade du mecré Gan

Forum des associations Stade du mecré Gan samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Stade du mecré Chemin du Mercé Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Après la rentrée scolaire, la rentrée sportive et culturelle, tout aussi importante. Faire des rencontres, se lancer un défi, nouer des liens sans limite d’âge, voilà ce que vous offrent nos clubs et associations. Il y en a pour tous les goûts et c’est ce qui fait la force de notre tissu associatif. .

Stade du mecré Chemin du Mercé Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Forum des associations

German : Forum des associations

Italiano :

Espanol : Forum des associations

L’événement Forum des associations Gan a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Pau