Forum des associations Rue Simon Chopin Génissieux

Rue Simon Chopin Ensemble polyvalent Jean-Georges Cherpin Génissieux Drôme

Début : 2025-09-06 08:00:00

fin : 2025-09-06 13:00:00

2025-09-06

Venez nombreux pour participer au forum des associations et découvrir les différentes activités sportives et culturelles !

Rue Simon Chopin Ensemble polyvalent Jean-Georges Cherpin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 60 99 mairie@genissieux.fr

English :

Come one, come all to the associations’ forum and discover the various sports and cultural activities on offer!

German :

Kommen Sie zahlreich, um am Forum der Vereine teilzunehmen und die verschiedenen sportlichen und kulturellen Aktivitäten zu entdecken!

Italiano :

Venite tutti al forum delle associazioni e scoprite le varie attività sportive e culturali proposte!

Espanol :

Vengan todos al foro de asociaciones e infórmense de las diversas actividades deportivas y culturales que se ofrecen

