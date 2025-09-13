Forum des Associations Guenrouet
Forum des Associations Guenrouet samedi 13 septembre 2025.
Forum des Associations
Salle Polyvalente Notre Dame de Grace Guenrouet Loire-Atlantique
Venez découvrir les associations de la commune, le samedi 13 septembre 2025
Horaires de 09h00 à 12h00
Lieu Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce
Téléphone 02 40 87 64 18
.
Salle Polyvalente Notre Dame de Grace Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
