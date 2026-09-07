AGENDA · Saint-Cyr-en-Val
Forum des associations, Gymnase de Saint-Cyr-en-Val, Saint-Cyr-en-Val
samedi 12 septembre 2026 · Gymnase de Saint-Cyr-en-Val · Saint-Cyr-en-Val
Informations pratiques
Forum des associations Samedi 12 septembre, 14h00 Gymnase de Saint-Cyr-en-Val Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Forum des associations de Saint-Cyr-en-Val : de 14 à 18 heures, gymnase
Gymnase de Saint-Cyr-en-Val 374 Rue André Champault, 45590 Saint-Cyr-en-Val Saint-Cyr-en-Val 45590 Loiret Centre-Val de Loire
Forum des associations 2026
CDOS Loiret