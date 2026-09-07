Forum des associations, Gymnase de Saint-Cyr-en-Val, Saint-Cyr-en-Val

Informations pratiques

Forum des associations Samedi 12 septembre, 14h00 Gymnase de Saint-Cyr-en-Val Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Forum des associations de Saint-Cyr-en-Val : de 14 à 18 heures, gymnase

Gymnase de Saint-Cyr-en-Val 374 Rue André Champault, 45590 Saint-Cyr-en-Val Saint-Cyr-en-Val 45590 Loiret Centre-Val de Loire

Forum des associations 2026

CDOS Loiret