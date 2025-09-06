Forum des associations Haguenau

Forum des associations Haguenau samedi 6 septembre 2025.

Samedi 2025-09-06

2025-09-06

2025-09-06 2025-09-07

A l’heure de la rentrée, ce week-end festif sera l’occasion pour grands et petits de découvrir la richesse des activités proposées à Haguenau, d’aller à la rencontre des bénévoles de plus de 70 associations, d’échanger et de s’inscrire !

English:

With the start of the new school year, this festive weekend will be an opportunity for young and old alike to discover the wealth of activities on offer in Haguenau, to meet the volunteers of more than 70 associations, to exchange ideas and to sign up!

German:

Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres bietet dieses Festwochenende Groß und Klein die Gelegenheit, die Vielfalt der in Haguenau angebotenen Aktivitäten zu entdecken, die ehrenamtlichen Mitarbeiter der über 70 Vereine kennenzulernen, sich auszutauschen und sich anzumelden!

Italiano:

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, questo fine settimana di festa sarà l’occasione per grandi e piccini di scoprire la ricchezza delle attività offerte a Haguenau, incontrare i volontari di oltre 70 associazioni, scambiare idee e iscriversi!

Espanol:

Con la llegada del nuevo curso escolar, este fin de semana festivo será la ocasión para que grandes y pequeños descubran la riqueza de las actividades propuestas en Haguenau, conozcan a los voluntarios de más de 70 asociaciones, intercambien ideas y se inscriban

