Forum des associations Houdemont Complexe Sportif du Mancès Houdemont

Complexe Sportif du Mancès 12 rue de Nancy Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 13:00:00

2025-09-06

Envie de découvrir ou redécouvrir la vie associative de Houdemont ? Rendez-vous au Forum des associations !Tout public

English :

Want to discover or rediscover Houdemont’s community life? Come to the Forum des associations!

German :

Haben Sie Lust, das Vereinsleben in Houdemont zu entdecken oder wiederzuentdecken? Dann besuchen Sie das Forum der Vereine!

Italiano :

Volete scoprire o riscoprire la vita comunitaria di Houdemont? Venite al Forum delle associazioni!

Espanol :

¿Quiere descubrir o redescubrir la vida asociativa de Houdemont? Acérquese al Foro de las Asociaciones

