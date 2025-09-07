Forum des associations Château d’Idron Idron
Forum des associations Château d'Idron Idron dimanche 7 septembre 2025.
Château d'Idron 4 Avenue de Beaumont Idron Pyrénées-Atlantiques
La rentrée, c’est aussi la fête ! Le Forum des Associations d’Idron vous donne rendez-vous ce dimanche 7 septembre pour une journée exceptionnelle de 11h à 18h.
Venez découvrir pas moins de 35 associations idronnaises , des démonstrations de danse, de musique et de sports, un château gonflable pour les enfants, des maquillages et un vide-grenier !
Sur place Food trucks et buvette tenue par le Comité des Fêtes pour vous restaurer. ️ Bon plan Profitez de la présence d’artisans et producteurs locaux pour faire votre marché !
Où ça ? Au Château, dans le parc du château, à la grange et sous la halle couverte. Un cadre magnifique pour une journée en famille !
Une journée incontournable pour trouver votre activité de l’année, faire de belles rencontres et soutenir la vie locale ! .
