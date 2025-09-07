Forum des associations Château d’Idron Idron

Forum des associations Château d’Idron Idron dimanche 7 septembre 2025.

Forum des associations

Château d’Idron 4 Avenue de Beaumont Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

La rentrée, c’est aussi la fête ! Le Forum des Associations d’Idron vous donne rendez-vous ce dimanche 7 septembre pour une journée exceptionnelle de 11h à 18h.

Venez découvrir pas moins de 35 associations idronnaises , des démonstrations de danse, de musique et de sports, un château gonflable pour les enfants, des maquillages et un vide-grenier !

Sur place Food trucks et buvette tenue par le Comité des Fêtes pour vous restaurer. ️ Bon plan Profitez de la présence d’artisans et producteurs locaux pour faire votre marché !

Où ça ? Au Château, dans le parc du château, à la grange et sous la halle couverte. Un cadre magnifique pour une journée en famille !

Une journée incontournable pour trouver votre activité de l’année, faire de belles rencontres et soutenir la vie locale ! .

Château d’Idron 4 Avenue de Beaumont Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Forum des associations

German : Forum des associations

Italiano :

Espanol : Forum des associations

L’événement Forum des associations Idron a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Pau