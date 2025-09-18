Forum des associations IPSA Toulouse, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace IPSA Toulou Toulouse

Le Forum des Associations de l’IPSA est le rendez-vous incontournable de la rentrée ! Il permet aux étudiants de découvrir la richesse de la vie associative de l’école : sport, culture, aéronautique, humanitaire, technique, événementiel… Il offre l’occasion de rencontrer les membres des associations, d’échanger sur leurs projets et de s’inscrire pour vivre pleinement l’expérience IPSAlienne en dehors des cours.

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

IPSA Toulou 81, avenue de Grande Bretagne 31300 Toulouse Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Toulouse 31300 Haute-Garonne