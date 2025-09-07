Forum des associations Janville-en-Beauce

Forum des associations Janville-en-Beauce dimanche 7 septembre 2025.

Forum des associations

Rue de l’Abbaye Saint-Denis Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Début : 2025-09-07 09:30:00

fin : 2025-09-07 12:30:00

2025-09-07

Venez choisir vos activités et rencontrer les associations locales !

Le grand rendez-vous de la rentrée réunit clubs, associations et structures locales sport, culture, loisirs, solidarité, jeunesse, patrimoine… Échanges directs avec les bénévoles, infos pratiques, démonstrations, pré-inscriptions et adhésions possibles sur place. Une occasion idéale pour trouver l’activité qui vous ressemble, s’engager comme bénévole, découvrir les nouveautés de la saison et organiser son planning familial. Pensez à apporter moyens de paiement, certificat médical si nécessaire et justificatif de domicile pour les dossiers. Entrée libre, ambiance conviviale, stands d’information et animations tout public. .

Rue de l’Abbaye Saint-Denis Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 00 53

English :

Come and choose your activities and meet the local associations!

German :

Kommen Sie und wählen Sie Ihre Aktivitäten aus und lernen Sie die lokalen Vereine kennen!

Italiano :

Vieni a scegliere le tue attività e a conoscere le associazioni locali!

Espanol :

¡Venga a elegir sus actividades y conozca a las asociaciones locales!

