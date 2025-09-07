Forum des associations Janville-en-Beauce
Forum des associations Janville-en-Beauce dimanche 7 septembre 2025.
Forum des associations
Rue de l’Abbaye Saint-Denis Janville-en-Beauce Eure-et-Loir
Début : 2025-09-07 09:30:00
fin : 2025-09-07 12:30:00
2025-09-07
Venez choisir vos activités et rencontrer les associations locales !
Le grand rendez-vous de la rentrée réunit clubs, associations et structures locales sport, culture, loisirs, solidarité, jeunesse, patrimoine… Échanges directs avec les bénévoles, infos pratiques, démonstrations, pré-inscriptions et adhésions possibles sur place. Une occasion idéale pour trouver l’activité qui vous ressemble, s’engager comme bénévole, découvrir les nouveautés de la saison et organiser son planning familial. Pensez à apporter moyens de paiement, certificat médical si nécessaire et justificatif de domicile pour les dossiers. Entrée libre, ambiance conviviale, stands d’information et animations tout public. .
Rue de l’Abbaye Saint-Denis Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 00 53
English :
Come and choose your activities and meet the local associations!
German :
Kommen Sie und wählen Sie Ihre Aktivitäten aus und lernen Sie die lokalen Vereine kennen!
Italiano :
Vieni a scegliere le tue attività e a conoscere le associazioni locali!
Espanol :
¡Venga a elegir sus actividades y conozca a las asociaciones locales!
