Forum des associations Josse

Forum des associations Josse vendredi 5 septembre 2025.

Forum des associations

Salle des fêtes et Mairie Josse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Venez à la rencontre de vos associations locales !

Venez à la rencontre de vos associations locales ! .

Salle des fêtes et Mairie Josse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 51 38

English : Forum des associations

Come and meet your local associations!

German : Forum des associations

Lernen Sie Ihre örtlichen Vereine kennen!

Italiano :

Venite a conoscere le vostre associazioni locali!

Espanol : Forum des associations

¡Venga a conocer a sus asociaciones locales!

L’événement Forum des associations Josse a été mis à jour le 2025-08-22 par OTI LAS