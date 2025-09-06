Forum des associations Stade de rugby Jurançon

Stade de rugby Avenue Georges Guynemer Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous le samedi 6 septembre entre 10h et 17h sur le stade de rugby (derrière le Gymnase Guynemer).

Ce forum, c’est l’occasion de connaître une trentaine d’associations sportives et culturelles qui font vie à Jurançon. C’est aussi le moment pour vous inscrire à vos activités préférées.

ℹ️ Cette année encore, le Pass associatif permettra aux enfants et jeunes de 3 à 20 ans de bénéficier d’un coup de pouce de 15€ pour leur adhésion à une association éligible. Cette offre est valable le jour du Forum uniquement. .

