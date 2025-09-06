Forum des associations La Loupe
Forum des associations La Loupe samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
La Loupe Eure-et-Loir
Les association de La Loupe se rassemblent pour vous présenter leurs activités pour la rentrée 2025/2026
La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 81 29 59
English :
La Loupe associations gather to present their activities for the 2025/2026 school year
German :
Die Vereine von La Loupe versammeln sich, um Ihnen ihre Aktivitäten für den Schuljahresbeginn 2025/2026 vorzustellen
Italiano :
Le associazioni di La Loupe si riuniscono per presentare le loro attività per l’inizio dell’anno accademico 2025/2026
Espanol :
Las asociaciones de la Loupe se reúnen para presentar sus actividades de cara al inicio del curso 2025/2026
