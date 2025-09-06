Forum des associations La Loupe

Forum des associations La Loupe samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

2025-09-06

Les association de La Loupe se rassemblent pour vous présenter leurs activités pour la rentrée 2025/2026

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 81 29 59

English :

La Loupe associations gather to present their activities for the 2025/2026 school year

German :

Die Vereine von La Loupe versammeln sich, um Ihnen ihre Aktivitäten für den Schuljahresbeginn 2025/2026 vorzustellen

Italiano :

Le associazioni di La Loupe si riuniscono per presentare le loro attività per l’inizio dell’anno accademico 2025/2026

Espanol :

Las asociaciones de la Loupe se reúnen para presentar sus actividades de cara al inicio del curso 2025/2026

L’événement Forum des associations La Loupe a été mis à jour le 2025-08-28 par OTs DU PERCHE