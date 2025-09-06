Forum des associations Salle des fêtes La Roche-Jaudy

Forum des associations Salle des fêtes La Roche-Jaudy samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Salle des fêtes Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 12:30:00

2025-09-06

Venez rencontrer les associations de votre commune lors du Forum des Associations?! Culture, sport, loisirs… Une matinée pour découvrir les activités, échanger avec les bénévoles et trouver celle qui vous correspond .

Salle des fêtes Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 91 36 31

