Forum des associations Parc des Expositions La Teste-de-Buch samedi 6 septembre 2025.

Parc des Expositions 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

2025-09-06

Les associations testerines et leurs bénévoles vous attendent le samedi 6 septembre 2025 à partir de 10h au Parc des Expositions.

Culture, sport, loisirs, solidarité… de nombreuses associations seront présentes sur le site pour présenter leurs activités. Des animations, initiations et découvertes seront proposées tout au long de la journée.

Ouvert à tous et restauration sur place .

Parc des Expositions 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14

