Forum des associations Labatut

Dans le cadre du festival Arbor et Sens, un forum des associations du villages est organisé.

Chaque association présentera ses activités.

Des animations sont déjà programmées sur cette tranche horaire:- la Danse country, un atelier poterie, un atelier arts plastiques « empreintes végétales ».

De 17 h à 18 h l’atelier théâtre « Le chemin des comédiens », fera une répétition publique: scènes de l’Avare, des exercices de rupture « sept en un », et des interprétations libres. .

Salle des fêtes Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 18 14 mairie@labatut40.fr

English : Forum des associations

As part of the Arbor et Sens festival, a forum of village associations is being organized.

Each association will present its activities.

Activities already scheduled for this time slot include: country dancing, a pottery workshop, a « plant prints » art workshop.

German : Forum des associations

Im Rahmen des Festivals Arbor et Sens wird ein Forum für die Vereine des Dorfes organisiert.

Jeder Verein wird seine Aktivitäten vorstellen.

Für diesen Zeitabschnitt sind bereits folgende Veranstaltungen geplant:- Country-Tanz, ein Töpferei-Workshop, ein Kunst-Workshop « Pflanzenabdrücke ».

Italiano :

Nell’ambito del festival Arbor et Sens, viene organizzato un forum di associazioni di villaggio.

Ogni associazione presenterà le proprie attività.

Per questa fascia oraria sono già state programmate alcune attività: balli country, un laboratorio di ceramica, un laboratorio artistico di « stampe vegetali ».

Espanol : Forum des associations

En el marco del festival Arbor et Sens, se organiza un foro de asociaciones de pueblos.

Cada asociación presentará sus actividades.

Ya se han programado varias actividades para esta franja horaria: baile rural, taller de alfarería, taller de arte « estampado de plantas ».

