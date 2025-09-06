Forum des associations Labenne

Forum des associations Labenne samedi 6 septembre 2025.

Salle de Basket Labenne Landes

Le forum des associations se tiendra le samedi 6 septembre de 10h à 13h, à la salle de basket.

Ce rendez-vous annuel permet à toutes et à tous, petits et grands, de découvrir la richesse du tissu associatif, d’échanger avec les bénévoles et de trouver des activités pour l’année à venir sport, culture… .

Salle de Basket Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 accueil@ville-labenne.fr

English : Forum des associations

The associations’ forum will be held on Saturday September 6, from 10am to 1pm, at the basketball hall.

German : Forum des associations

Das Forum der Vereine findet am Samstag, den 6. September, von 10:00 bis 13:00 Uhr in der Basketballhalle statt.

Italiano :

Il forum delle associazioni si terrà sabato 6 settembre dalle 10 alle 13 nella sala da basket.

Espanol : Forum des associations

El foro de asociaciones se celebrará el sábado 6 de septiembre de 10.00 a 13.00 horas en el pabellón de baloncesto.

