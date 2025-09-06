Forum des Associations | Landos Landos
salle culturelle Landos Haute-Loire
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-06 12:00:00
2025-09-06
La rentrée associative se prépare !
Venez rencontrer les bénévoles des associations !
salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 45 40 19
English :
Back to work for associations!
Come and meet our association volunteers!
German :
Der Vereinsherbst wird vorbereitet!
Kommen Sie und lernen Sie die Freiwilligen der Vereine kennen!
Italiano :
Ritorno al lavoro per le associazioni!
Vieni a conoscere i volontari delle associazioni!
Espanol :
¡Vuelta al trabajo para las asociaciones!
¡Ven a conocer a los voluntarios de las asociaciones!
L’événement Forum des Associations | Landos Landos a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire