salle culturelle Landos Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

Date(s) :

2025-09-06

La rentrée associative se prépare !

Venez rencontrer les bénévoles des associations !

.

salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 45 40 19

English :

Back to work for associations!

Come and meet our association volunteers!

German :

Der Vereinsherbst wird vorbereitet!

Kommen Sie und lernen Sie die Freiwilligen der Vereine kennen!

Italiano :

Ritorno al lavoro per le associazioni!

Vieni a conoscere i volontari delle associazioni!

Espanol :

¡Vuelta al trabajo para las asociaciones!

¡Ven a conocer a los voluntarios de las asociaciones!

L’événement Forum des Associations | Landos Landos a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire