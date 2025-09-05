FORUM DES ASSOCIATIONS Langogne

FORUM DES ASSOCIATIONS Langogne vendredi 5 septembre 2025.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Langogne Lozère

Début : 2025-09-05 16:30:00

fin : 2025-09-05 19:00:00

2025-09-05

Découvrez l’offre variée d’activités sportives et culturelles sur Langogne et le canton… proposées tout au long de l’année pour petits et grands en venant à la rencontre des associations.

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 10 33 contact@mairie-langogne.fr

English :

Discover the wide range of sporting and cultural activities on offer in Langogne and the surrounding area… for young and old, all year round, by coming and meeting the associations.

German :

Entdecken Sie das vielfältige Angebot an sportlichen und kulturellen Aktivitäten in Langogne und dem Kanton…, die das ganze Jahr über für Groß und Klein angeboten werden, indem Sie die Vereine besuchen.

Italiano :

Scoprite l’ampia offerta di attività sportive e culturali di Langogne e dintorni… tutto l’anno per grandi e piccini venendo a conoscere le associazioni.

Espanol :

Descubra la amplia oferta de actividades deportivas y culturales de Langogne y sus alrededores… durante todo el año para grandes y pequeños viniendo a conocer las asociaciones.

