Forum des associations, le 13 Septembre 2025 place de l’église Cambremer Cambremer

Forum des associations, le 13 Septembre 2025

place de l’église Cambremer Grange aux Dîmes Cambremer Calvados

Début : 2025-09-13 13:30:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

Le Samedi 13 Septembre 2025 FORUM DES ASSOCIATIONS à la Grange aux Dîmes de Cambremer.

Envie de changer d’activité ? Désir d’intégrer un groupe ? Volonté de partager des moments culturels, festifs, sportifs, solidaires ?

Ou tout simplement besoin d’inspiration pour trouver un objectif pour la rentrée 2025?

Le Forum des associations de #Cambremer est l’occasion rêvée pour recueillir toutes les informations utiles !

Que vous soyez Cambremérien(ne) de longue date ou plus fraîchement installé(e), jeune ou moins jeune, en activité professionnelle ou un peu plus disponible, (re) découvrez les associations et les activités dont Cambremer regorge.

Rejoignez le Forum pour une après-midi passionnante, riche en découvertes, échanges, et opportunités !

Ne manquez pas l’occasion de créer des liens durables en entreprenant l’année scolaire de manière joyeuse, dynamique et conviviale.

Rendez-vous le samedi 13 septembre 2025 , de 13h30 à 17h, à la Grange aux Dîmes Rue du Chanoine Lanier, 14340 Cambremer. .

place de l’église Cambremer Grange aux Dîmes Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 03 36

English : Forum des associations, le 13 Septembre 2025

Saturday September 13, 2025 FORUM DES ASSOCIATIONS at the Grange aux Dîmes in Cambremer.

German : Forum des associations, le 13 Septembre 2025

Am Samstag, den 13. September 2025 FORUM DER VEREINE in der Zehntscheune von Cambremer.

Italiano :

Sabato 13 settembre 2025 FORUM ASSOCIATIVO presso la Grange aux Dîmes di Cambremer.

Espanol :

Sábado 13 de septiembre de 2025 FORO DE ASOCIACIÓN en la Grange aux Dîmes de Cambremer.

