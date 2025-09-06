Forum des associations Le Malesherbois Le Malesherbois

Rue André Malraux Le Malesherbois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Le Forum des associations de Malesherbes est l’occasion idéale de plonger dans la richesse de la vie locale. Sport, culture, loisirs, engagement social une multitude d’associations se mobilisent pour présenter leurs activités et partager leur passion. Au programme démonstrations dynamiques, initiations accessibles à tous, échanges avec des bénévoles investis et inscriptions facilitées. Que vous recherchiez une activité sportive, un loisir créatif, une pratique culturelle ou un engagement citoyen, cet événement offre une palette unique de possibilités. Un moment convivial et inspirant pour découvrir, s’informer et trouver l’activité qui correspond à vos envies. .

Rue André Malraux Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 85 36

English :

Forum des associations at Malesherbes: demonstrations, introductions and registrations to discover a wide choice of cultural, sporting, social and leisure activities. A not-to-be-missed event for getting information and meeting local players.

German :

Forum des associations in Malesherbes: Vorführungen, Einführungen und Anmeldungen, um eine große Auswahl an kulturellen, sportlichen, sozialen und Freizeitaktivitäten zu entdecken. Ein unumgänglicher Termin, um sich zu informieren und die lokalen Akteure zu treffen.

Italiano :

Forum delle associazioni » a Malesherbes: dimostrazioni, presentazioni e iscrizioni per scoprire un’ampia gamma di attività culturali, sportive, sociali e di svago. Un evento da non perdere per ottenere informazioni e incontrare gli attori locali.

Espanol :

Forum des associations » en Malesherbes: demostraciones, presentaciones e inscripciones para descubrir un amplio abanico de actividades culturales, deportivas, sociales y de ocio. Una cita ineludible para informarse y conocer a los actores locales.

