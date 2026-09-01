Forum des associations Salle ERA Le Poët-Laval
samedi 19 septembre 2026 · Salle ERA · Le Poët-Laval
Informations pratiques
Le Poët-Laval
Forum des associations
Salle ERA Rue du temple Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires ou de loisirs, les associations de Le Poët-Laval se rassemblent pour une matinée de rencontre avec les bénévoles qui animent le village tout au long de l’année.
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Salle ERA Rue du temple Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 44 12 contact@lepoetlaval.fr
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English :
Whether they focus on sports, culture, community service, or recreation, the organizations in Le Po%EBt-Laval are coming together for a morning event to meet the volunteers who keep the village alive throughout the year.
L’événement Forum des associations Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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