Forum des associations Salle ERA Le Poët-Laval

Informations pratiques

Le Poët-Laval

Forum des associations

Salle ERA Rue du temple Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires ou de loisirs, les associations de Le Poët-Laval se rassemblent pour une matinée de rencontre avec les bénévoles qui animent le village tout au long de l’année.

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Salle ERA Rue du temple Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 44 12 contact@lepoetlaval.fr

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English :

Whether they focus on sports, culture, community service, or recreation, the organizations in Le Po%EBt-Laval are coming together for a morning event to meet the volunteers who keep the village alive throughout the year.

L’événement Forum des associations Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux