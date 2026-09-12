Forum des associations Centre commercial Carrefour Lescar Lescar

Informations pratiques

Lescar

Forum des associations

Centre commercial Carrefour Lescar 8 Rue Jean Jaurès Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Ville de Lescar et le Centre commercial Carrefour Lescar ont le plaisir de vous accueillir pour une journée de découverte de la richesse du tissu associatif lescarien. Sports, culture, loisirs, solidarité et bien-être une vingtaine d’associations vous accueillent pour présenter leurs activités. Démonstrations, initiations et animations ouvertes à tous.

Service des Sports, AL Tennis de Table, Les Compagnons de l’Arc, Lescar Pyrénées Volley-Ball, Tennis Club de Lescar, La Cité des Arts, La Maison du Scrap, Animal et Lien Social, Emmaüs Lescar-Pau, Lescar Ski, France Parkinson, Les Amis des Vieilles Pierres, Ensemble pour Grandir,Club de Bridge de Lescar, Lescar Energie Solaire, Lescar Accueil, Lescar Judo Club Sakura, Asso Prévention MAIF, Refuge de Saint-Jacques, Amicale de la Chapelle de l’Aviation

Lescar Bowling Club, Lescar’n’Roller, Scène animations .

Centre commercial Carrefour Lescar 8 Rue Jean Jaurès Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 57 00

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Lescar a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau