FORUM DES ASSOCIATIONS Lignan-sur-Orb

Lignan-sur-Orb Hérault

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Venez à la rencontre des associations locales ! Que vous cherchiez une nouvelle activité sportive, culturelle, artistique ou solidaire, ce forum est l’occasion idéale pour découvrir la richesse de la vie associative de notre ville. Échangez directement avec les bénévoles, posez vos questions sur les inscriptions et trouvez l’association qui vous correspond. Un verre de l’amitié sera offert en clôture. Entrée libre. .

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 11 84 90

English :

Come and meet our local associations! Sport, culture, art or solidarity, discover their activities, chat with volunteers and find the one that’s right for you. Free admission.

German :

Lernen Sie die lokalen Vereine kennen! Ob Sport, Kultur, Kunst oder Solidarität, entdecken Sie ihre Aktivitäten, tauschen Sie sich mit den Freiwilligen aus und finden Sie den Verein, der zu Ihnen passt. Eintritt frei.

Italiano :

Venite a conoscere le associazioni locali! Che si tratti di sport, cultura, arte o solidarietà, scoprite le loro attività, parlate con i loro volontari e trovate quella che fa per voi. L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Ven a conocer a las asociaciones locales Ya sean deportivas, culturales, artísticas o solidarias, infórmese sobre sus actividades, hable con sus voluntarios y encuentre la que más le convenga. La entrada es gratuita.

