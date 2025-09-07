Forum des associations Salel Jean Barbier Ligny-en-Barrois

Forum des associations

Salel Jean Barbier 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 16:00:00

2025-09-07

De nombreuses associations vous attendent pour partager et faire découvrir leurs activités.

Organisé par l’Office Municipal des Sports (OMS) de Ligny-en-Barrois.

Entrée gratuite.Tout public

Salel Jean Barbier 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 07 46 12 17

English :

Numerous associations await you to share and discover their activities.

Organized by the Office Municipal des Sports (OMS) of Ligny-en-Barrois.

Free admission.

German :

Zahlreiche Vereine erwarten Sie, um ihre Aktivitäten zu teilen und vorzustellen.

Organisiert vom Office Municipal des Sports (OMS) von Ligny-en-Barrois.

Freier Eintritt.

Italiano :

Numerose associazioni vi aspettano per condividere e scoprire le loro attività.

Organizzato dall’Ufficio Sport del Comune di Ligny-en-Barrois (OMS).

Ingresso libero.

Espanol :

Numerosas asociaciones le esperan para compartir y descubrir sus actividades.

Organizado por la Oficina Municipal de Deportes (OMS) de Ligny-en-Barrois.

Entrada gratuita.

L’événement Forum des associations Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-08-27 par OT SUD MEUSE