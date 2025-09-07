Forum des associations Salel Jean Barbier Ligny-en-Barrois
Salel Jean Barbier 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois Meuse
Dimanche 2025-09-07 10:00:00
2025-09-07 16:00:00
2025-09-07
De nombreuses associations vous attendent pour partager et faire découvrir leurs activités.
Organisé par l’Office Municipal des Sports (OMS) de Ligny-en-Barrois.
Entrée gratuite.Tout public
Salel Jean Barbier 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 07 46 12 17
English :
Numerous associations await you to share and discover their activities.
Organized by the Office Municipal des Sports (OMS) of Ligny-en-Barrois.
Free admission.
German :
Zahlreiche Vereine erwarten Sie, um ihre Aktivitäten zu teilen und vorzustellen.
Organisiert vom Office Municipal des Sports (OMS) von Ligny-en-Barrois.
Freier Eintritt.
Italiano :
Numerose associazioni vi aspettano per condividere e scoprire le loro attività.
Organizzato dall’Ufficio Sport del Comune di Ligny-en-Barrois (OMS).
Ingresso libero.
Espanol :
Numerosas asociaciones le esperan para compartir y descubrir sus actividades.
Organizado por la Oficina Municipal de Deportes (OMS) de Ligny-en-Barrois.
Entrada gratuita.
L’événement Forum des associations Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-08-27 par OT SUD MEUSE