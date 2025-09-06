Forum des associations Limoges Parc des Expositions Limoges

Forum des associations Limoges Parc des Expositions Limoges samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations Limoges

Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-06

Pour la 11ème année consécutive, la Ville de Limoges organise le forum des associations. Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et de permettre au plus grand nombre d’associations de se faire connaître, ce forum propose aux Limougeauds de venir rencontrer les associations de la ville et de découvrir la multitude de leurs activités.

Organisé dans le cadre de la politique d’aide à la vie associative souhaitée par la municipalité, le forum présentera à nouveau tous les domaines associatifs et permettra aux visiteurs d’assister à de nombreuses démonstrations et d’adhérer aux associations présentes. .

Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 60 00

English : Forum des associations Limoges

German : Forum des associations Limoges

Italiano :

Espanol : Forum des associations Limoges

L’événement Forum des associations Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Limoges Métropole