Forum des associations Gymnase Claude Bon Livron-sur-Drôme

Gymnase Claude Bon 2 rue de la sablière Livron-sur-Drôme Drôme

Début : 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

2025-08-30

Cet évènement incontournable de la rentrée offre la possibilité à chacun de découvrir les diverses activités proposées sur la commune. Le rendez-vous à ne pas rater, pour découvrir la richesse des activités proposées sur la commune et faire son choix.

Gymnase Claude Bon 2 rue de la sablière Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 sport@mairie-livron.fr

English :

This not-to-be-missed back-to-school event gives everyone the chance to discover the various activities on offer in the commune. It’s a date not to be missed, to discover the wealth of activities on offer in the commune and make your choice.

German :

Dieses unumgängliche Ereignis zu Beginn des neuen Schuljahres bietet jedem die Möglichkeit, die verschiedenen in der Gemeinde angebotenen Aktivitäten zu entdecken. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, um die Fülle der in der Gemeinde angebotenen Aktivitäten zu entdecken und Ihre Wahl zu treffen.

Italiano :

Questo imperdibile evento di ritorno alla scuola offre a tutti la possibilità di scoprire le varie attività offerte nel comune. È un’occasione da non perdere per scoprire la ricchezza delle attività offerte dalla comunità e fare la propria scelta.

Espanol :

Esta cita ineludible con la vuelta al cole ofrece a todos la posibilidad de informarse sobre las distintas actividades propuestas en el municipio. Es una ocasión ineludible para descubrir la riqueza de las actividades propuestas en el municipio y hacer su elección.

