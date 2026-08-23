Informations pratiques

Loctudy

Forum des Associations

Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Forum des associations de 9h à 13h au Complexe sportif de Kerandouret.

Rendez-vous avec une soixantaine d’associations pour découvrir différentes activités sportives, culturelles, de loisirs ou de solidarité proposées sur Loctudy pour l’année 2026 2027.

Organisé par la mairie de Loctudy .

Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67

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English :

L’événement Forum des Associations Loctudy a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Destination Pays Bigouden