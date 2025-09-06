Forum des associations Longchaumois Longchaumois
Forum des associations Longchaumois Longchaumois samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations Longchaumois
Place de l’Espace Loisirs Longchaumois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-06 12:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Rencontrez les associations locales et faites votre choix d’activités !
Les associations présentant leurs activités sont
ASC Section Volley Ball
ASC section Tennis de table
Aïkikaï du Haut-Jura (aïkido)
Tennis Club
Union Cycliste Morézienne (VTT)
Arcade Foot Pays Lunetier
Jura Vertical (escalade)
Amicale des Sapeurs-pompiers
Union Musicale
Club Lacuzon (marche)
Atelier du Mètre
Découverte du village
Maquillage
Buvette organisée par l’ATL .
Place de l’Espace Loisirs Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90
