Forum des associations Longchaumois Longchaumois

Forum des associations Longchaumois Longchaumois samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations Longchaumois

Place de l’Espace Loisirs Longchaumois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Rencontrez les associations locales et faites votre choix d’activités !

Les associations présentant leurs activités sont

ASC Section Volley Ball

ASC section Tennis de table

Aïkikaï du Haut-Jura (aïkido)

Tennis Club

Union Cycliste Morézienne (VTT)

Arcade Foot Pays Lunetier

Jura Vertical (escalade)

Amicale des Sapeurs-pompiers

Union Musicale

Club Lacuzon (marche)

Atelier du Mètre

Découverte du village

Maquillage

Buvette organisée par l’ATL .

Place de l’Espace Loisirs Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90

English : Forum des associations Longchaumois

German : Forum des associations Longchaumois

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum des associations Longchaumois Longchaumois a été mis à jour le 2025-08-22 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE