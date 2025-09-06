Forum des Associations Longué-Jumelles

Forum des Associations Longué-Jumelles samedi 6 septembre 2025.

Forum des Associations

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Le Forum des Associations constitue un moment privilégié pour les habitants du territoire, leur offrant l’opportunité de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif local.

Cet événement rassemble de nombreuses associations œuvrant dans des domaines variés tels que la culture, le sport, la solidarité, l’environnement, ou encore l’éducation.

À travers la présentation de leurs actions, projets et activités, ces structures mettent en lumière leur engagement au service de la communauté.

Le Forum permet ainsi de créer du lien social, de favoriser les échanges entre les citoyens et les acteurs associatifs, et d’encourager la participation à la vie locale, que ce soit en tant qu’adhérent, bénévole ou simple curieux.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 septembre 2025 de 14h à 18h.

Ouverture des portes à 19h30. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

English :

The Forum des Associations is a special opportunity for local residents to discover the richness and diversity of the local associative fabric.

German :

Das Forum des Associations ist ein besonderer Moment für die Einwohner der Region und bietet ihnen die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des lokalen Vereinswesens zu entdecken.

Italiano :

Il Forum delle Associazioni è un’opportunità speciale per i residenti locali di scoprire la ricchezza e la diversità della comunità locale.

Espanol :

El Foro de Asociaciones es una oportunidad especial para que los residentes locales descubran la riqueza y diversidad de la comunidad local.

L’événement Forum des Associations Longué-Jumelles a été mis à jour le 2025-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME