Forum des associations Plaine des sports Lons samedi 6 septembre 2025.

Plaine des sports Avenue du Moulin Lons Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous le samedi 6 septembre, de 14h à 18h, à la Plaine des sports pour ce temps fort de la rentrée !

– 38 associations lonsoises seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités et répondre à vos questions –

Pour rendre cet après-midi encore plus dynamique et ludique, des démonstrations (danses et concerts) seront au menu, et château gonflable pour les petits !

Ateliers participatifs durant tout l’après-midi tir au laser, ateliers d’écriture, initiation Cheerleading, ateliers ludiques rugby, tirs au but (handball), essais vélo cargo et atelier de réparation vélos, essayage de matériel de ski pour enfants. Exposition de voitures (Alpine)… .

Plaine des sports Avenue du Moulin Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

