Forum des associations Lorris

Forum des associations Lorris samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Rue de la Noue Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Forum des associations

Forum des associations vous présente une multitude d’activités pour tous les âges à la salle Blanche de Castille. .

Rue de la Noue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 22 mairie.lorris@wanadoo.fr

English :

Associations Forum

German :

Forum der Vereine

Italiano :

Forum delle associazioni

Espanol :

Foro de asociaciones

L’événement Forum des associations Lorris a été mis à jour le 2025-08-06 par OT GATINAIS SUD