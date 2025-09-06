Forum des associations Lorris
Forum des associations Lorris samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Rue de la Noue Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Forum des associations
Forum des associations vous présente une multitude d’activités pour tous les âges à la salle Blanche de Castille. .
Rue de la Noue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 22 mairie.lorris@wanadoo.fr
English :
Associations Forum
German :
Forum der Vereine
Italiano :
Forum delle associazioni
Espanol :
Foro de asociaciones
L’événement Forum des associations Lorris a été mis à jour le 2025-08-06 par OT GATINAIS SUD