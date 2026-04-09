Informations pratiques

Marcheprime

Forum des associations

Parc de l’Eglise Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le forum des associations fête la rentrée associative.

Retrouvez les associations marcheprimaises avec leurs stands et des démonstrations pour le lancement de la saison associative. Sport, loisirs, culture, solidarité, faîtes le plein d’activités et de lien social !

Restauration et buvette sur place. .

Parc de l’Eglise Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 18 70

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Marcheprime a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Coeur Bassin