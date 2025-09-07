Forum des associations de Marignane Rue Marin la Meslée Marignane

Forum des associations de Marignane Rue Marin la Meslée Marignane dimanche 7 septembre 2025.

Forum des associations de Marignane

Dimanche 7 septembre 2025 de 10h à 17h. Rue Marin la Meslée Parc Ferrage Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Incontournable et traditionnel forum des associations !

Pour tout connaître des associations, venez passer un moment agréable autour de ce rassemblement convivial. Un large panel d’activités vous seront proposées.

Présence aussi de l’Office de Tourisme.

Cette journée d’information et d’échanges permet aux associations de se faire connaître et de venir présenter leur activité auprès du public. .

Rue Marin la Meslée Parc Ferrage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 99 mda@ville-marignane.fr

English :

The traditional and unmissable associations forum!

If you’d like to find out more about our associations, come and spend some time at this convivial gathering. A wide range of activities will be on offer.

The Tourist Office will also be present.

German :

Unverzichtbar und traditionell ist das Forum der Vereine!

Um alles über die Vereine zu erfahren, kommen Sie zu dieser geselligen Zusammenkunft und verbringen Sie einen angenehmen Moment. Es wird Ihnen ein breites Spektrum an Aktivitäten angeboten.

Auch das Fremdenverkehrsamt ist anwesend.

Italiano :

Il tradizionale e imperdibile forum delle associazioni!

Per scoprire tutto sulle associazioni, venite a trascorrere un po’ di tempo in questo incontro amichevole. Verrà proposta un’ampia gamma di attività.

Sarà presente anche l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

El tradicional e ineludible foro de las asociaciones

Para descubrir todo sobre las asociaciones, venga a pasar un rato en este agradable encuentro. Se propondrán numerosas actividades.

La Oficina de Turismo también estará presente.

L’événement Forum des associations de Marignane Marignane a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme de Marignane