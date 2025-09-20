Forum Des Associations Marsais
Forum Des Associations Marsais samedi 20 septembre 2025.
Forum Des Associations
route du Stade Marsais Charente-Maritime
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
De nombreuses associations vous donnent rendez-vous au Stade de Marsais pour découvrir à travers stands et démonstrations leurs propositions sportives, de loisirs, culturelles ou encore sociales.
route du Stade Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 00 45 mairie@marsais.fr
English :
Numerous associations will be on hand at the Stade de Marsais to demonstrate their sporting, leisure, cultural and social activities.
German :
Zahlreiche Vereine laden Sie zum Stade de Marsais ein, um an Ständen und bei Vorführungen ihre Sport-, Freizeit-, Kultur- und Sozialangebote zu entdecken.
Italiano :
Numerose associazioni saranno presenti allo Stade de Marsais per presentare le loro attività sportive, ricreative, culturali e sociali.
Espanol :
Numerosas asociaciones se darán cita en el Estadio de Marsais para mostrar sus actividades deportivas, lúdicas, culturales y sociales.
