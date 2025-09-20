Forum Des Associations Marsais

Forum Des Associations Marsais samedi 20 septembre 2025.

Forum Des Associations

route du Stade Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

De nombreuses associations vous donnent rendez-vous au Stade de Marsais pour découvrir à travers stands et démonstrations leurs propositions sportives, de loisirs, culturelles ou encore sociales.

.

route du Stade Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 00 45 mairie@marsais.fr

English :

Numerous associations will be on hand at the Stade de Marsais to demonstrate their sporting, leisure, cultural and social activities.

German :

Zahlreiche Vereine laden Sie zum Stade de Marsais ein, um an Ständen und bei Vorführungen ihre Sport-, Freizeit-, Kultur- und Sozialangebote zu entdecken.

Italiano :

Numerose associazioni saranno presenti allo Stade de Marsais per presentare le loro attività sportive, ricreative, culturali e sociali.

Espanol :

Numerosas asociaciones se darán cita en el Estadio de Marsais para mostrar sus actividades deportivas, lúdicas, culturales y sociales.

L’événement Forum Des Associations Marsais a été mis à jour le 2025-08-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin