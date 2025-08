FORUM DES ASSOCIATIONS Rue Volney Mayenne

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

Une journée pour aller à la rencontre des associations sportives, culturelles, sociales, de loisirs, qui œuvrent à Mayenne

Cette année, le forum s’ouvre à d’autres façons de s’engager dans une activité en ouvrant le forum à des associations culturelles, environnementales, etc. .

Rue Volney Parc des Expositions Mayenne 53100 Mayenne

English :

A day to meet the sports, cultural, social and leisure associations working in Mayenne

German :

Ein Tag, um die Sport-, Kultur-, Sozial- und Freizeitvereine zu treffen, die in Mayenne tätig sind

Italiano :

Una giornata di incontro con le associazioni sportive, culturali, sociali e del tempo libero che operano a Mayenne

Espanol :

Jornada de encuentro con las asociaciones deportivas, culturales, sociales y de ocio de Mayenne

