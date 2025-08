FORUM DES ASSOCIATIONS HALLE DES SPORTS DU MONTEIL Monistrol-sur-Loire

FORUM DES ASSOCIATIONS HALLE DES SPORTS DU MONTEIL Monistrol-sur-Loire samedi 6 septembre 2025.

FORUM DES ASSOCIATIONS

HALLE DES SPORTS DU MONTEIL 25 rue du stade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Le Forum des associations qui regroupe des associations de loisirs, culturelles, sportives et sociales se tiendra à la Halle des sports et à la MJC du Monteil de 14h à 17h

.

HALLE DES SPORTS DU MONTEIL 25 rue du stade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

The Forum des associations, which brings together leisure, cultural, sports and social associations, will be held at the Halle des sports and the MJC du Monteil from 2 to 5 p.m

German :

Das Forum der Vereine, das Freizeit-, Kultur-, Sport- und Sozialvereine umfasst, findet in der Sporthalle und im MJC du Monteil von 14 bis 17 Uhr statt

Italiano :

Il Forum delle associazioni, che riunisce associazioni ricreative, culturali, sportive e sociali, si terrà presso la Halle des sports e l’MJC du Monteil dalle 14:00 alle 17:00

Espanol :

El Foro de Asociaciones, que reúne a asociaciones de ocio, culturales, deportivas y sociales, se celebrará en la Halle des sports y el MJC du Monteil de 14:00 a 17:00 horas

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron