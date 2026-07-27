Forum des associations Place Roger Salengro Montchanin

Informations pratiques

Montchanin

Forum des associations

Place Roger Salengro Avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 15:00:00

fin : 2026-09-04 18:30:00

Date(s) :

2026-09-04

Le tissu associatif est très présent sur la commune de Montchanin. À l’occasion du forum, les associations pourront présenter leurs activités et peut-être même attirer de nouveaux adhérents.

Les associations sportives proposeront des initiations.

Mur d’escalade et structure gonflable seront accessibles à tous. .

Place Roger Salengro Avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 55 67 52 13 mairie@mairie-montchanin.org

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Montchanin a été mis à jour le 2026-07-27 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II