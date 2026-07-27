UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montchanin

Forum des associations Place Roger Salengro Montchanin

vendredi 4 septembre 2026 · Place Roger Salengro · Montchanin

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place Roger Salengro
Adresse
Avenue de la République
Ville
71210 Montchanin
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Montchanin

Forum des associations

Place Roger Salengro Avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 15:00:00
fin : 2026-09-04 18:30:00

Date(s) :
2026-09-04

Le tissu associatif est très présent sur la commune de Montchanin. À l’occasion du forum, les associations pourront présenter leurs activités et peut-être même attirer de nouveaux adhérents.
Les associations sportives proposeront des initiations.
Mur d’escalade et structure gonflable seront accessibles à tous.   .

Place Roger Salengro Avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 55 67 52 13  mairie@mairie-montchanin.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Montchanin a été mis à jour le 2026-07-27 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

À voir aussi à Montchanin (Saône-et-Loire)