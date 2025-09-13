Forum des associations Salle polyvalente Moulins-Engilbert
Forum des associations Salle polyvalente Moulins-Engilbert samedi 13 septembre 2025.
Forum des associations
Salle polyvalente 2 avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 16:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Forum des associations
De 10h à 16h à la salle polyvalente, avenue perricaudet.
Entrée libre. Infos au 03 86 84 20 94. .
Salle polyvalente 2 avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 20 94
English : Forum des associations
German : Forum des associations
Italiano :
Espanol :
L’événement Forum des associations Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Rives du Morvan