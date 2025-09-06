FORUM DES ASSOCIATIONS Espace Jean Rameau Ondres
Espace Jean Rameau 1 place Jean Rameau Ondres Landes
De 10h30 à 12h, venez à la découverte du riche tissu associatif saint-martinois.
Envie de vous lancer dans une nouvelle activité cette année ? C’est le moment idéal pour trouver celle qui vous correspond ! Venez échanger avec les bénévoles et les responsables, découvrir leurs projets et pourquoi pas, rejoindre une nouvelle aventure lors du traditionnel Forum des associations le samedi 6 septembre de 10h30 à 12h au Mur à gauche place Jean Rameau.
Nouveaux habitants, nous vous attendons aussi !
Plus d’informations sur https://www.saintmartindeseignanx.fr/ .
