FORUM DES ASSOCIATIONS Espace Jean Rameau Ondres samedi 6 septembre 2025.

Espace Jean Rameau 1 place Jean Rameau Ondres Landes

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

De 10h30 à 12h, venez à la découverte du riche tissu associatif saint-martinois.

Envie de vous lancer dans une nouvelle activité cette année ? C’est le moment idéal pour trouver celle qui vous correspond ! Venez échanger avec les bénévoles et les responsables, découvrir leurs projets et pourquoi pas, rejoindre une nouvelle aventure lors du traditionnel Forum des associations le samedi 6 septembre de 10h30 à 12h au Mur à gauche place Jean Rameau.

Nouveaux habitants, nous vous attendons aussi !

Plus d’informations sur https://www.saintmartindeseignanx.fr/ .

Espace Jean Rameau 1 place Jean Rameau Ondres 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

