Forum des associations Onesse Laharie Onesse-Laharie

Forum des associations Onesse Laharie Onesse-Laharie samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations Onesse Laharie

182 Route De Caillaou, Stade Onesse-Laharie Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Venez rencontrer les associations locales (sportives, culturelles, sociales etc..)

Remise des licences et cartes de membres.

Venez rencontrer les associations locales (sportives, culturelles, sociales etc..)

Remise des licences et cartes de membres. .

182 Route De Caillaou, Stade Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 30 10

English : Forum des associations Onesse Laharie

Come and meet the local associations (sports, cultural, social, etc.)

Presentation of licenses and membership cards.

German : Forum des associations Onesse Laharie

Treffen Sie die lokalen Vereine (Sport, Kultur, Soziales usw.)

Aushändigung von Lizenzen und Mitgliedsausweisen.

Italiano :

Incontro con le associazioni locali (sportive, culturali, sociali, ecc.)

Presentazione delle licenze e delle tessere associative.

Espanol : Forum des associations Onesse Laharie

Ven a conocer las asociaciones locales (deportivas, culturales, sociales, etc.)

Presentación de licencias y carnés de socio.

L’événement Forum des associations Onesse Laharie Onesse-Laharie a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Morcenx