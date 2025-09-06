Forum des associations Onesse Laharie Onesse-Laharie
Forum des associations Onesse Laharie Onesse-Laharie samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations Onesse Laharie
182 Route De Caillaou, Stade Onesse-Laharie Landes
Venez rencontrer les associations locales (sportives, culturelles, sociales etc..)
Remise des licences et cartes de membres.
182 Route De Caillaou, Stade Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 30 10
English : Forum des associations Onesse Laharie
Come and meet the local associations (sports, cultural, social, etc.)
Presentation of licenses and membership cards.
German : Forum des associations Onesse Laharie
Treffen Sie die lokalen Vereine (Sport, Kultur, Soziales usw.)
Aushändigung von Lizenzen und Mitgliedsausweisen.
Italiano :
Incontro con le associazioni locali (sportive, culturali, sociali, ecc.)
Presentazione delle licenze e delle tessere associative.
Espanol : Forum des associations Onesse Laharie
Ven a conocer las asociaciones locales (deportivas, culturales, sociales, etc.)
Presentación de licencias y carnés de socio.
