AGENDA · Orgelet
Forum des associations Salle Gerard Perrier Orgelet
samedi 19 septembre 2026 · Salle Gerard Perrier · Orgelet
Informations pratiques
Orgelet
Forum des associations
Salle Gerard Perrier Chemin du Quart Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Forum des associations le samedi 19 septembre, de 9h à 12h à la salle Gérard PERRIER à Orgelet.
Entrée libre. .
Salle Gerard Perrier Chemin du Quart Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 54 54
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Orgelet a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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