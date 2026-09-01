Forum des associations Salle Gerard Perrier Orgelet

Informations pratiques

Orgelet

Forum des associations

Salle Gerard Perrier Chemin du Quart Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Forum des associations le samedi 19 septembre, de 9h à 12h à la salle Gérard PERRIER à Orgelet.

Entrée libre. .

Salle Gerard Perrier Chemin du Quart Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 54 54

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Orgelet a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE